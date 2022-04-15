Глава Харьковской ОГА оценил возможность наступления оккупантов из Изюма на Днепр

Руководитель Харьковской области объяснил, что ВСУ и власть должны просчитать различные сценарий и варианты, чтобы предупредить намерения врага.

"Мое мнение, мнение наших военных заключается в том, что мы должны прогнозировать совершенно разные сценарии. Мы даже просчитываем сценарий возможной блокады города Харькова и отрезания нас от Киевской трассы М03 Киев - Харьков и от сообщения с Днепром. Это две основные артерии, которые мы сейчас имеем. Сейчас это маловероятно, потому что Сумское направление освобождено, но среди сценариев это также есть", - добавил Синегубов.

Он акцентировал, что Россия продолжает наращивать силы у Изюма. По его словам, российские войска будут пытаться прорваться в Луганскую и Донецкую область. Наступление на Днепр через Изюм Синегубов назвал маловероятным.

"Когда у нас идет большое скопление техники на изюмском направлении, мы также просчитываем различные варианты. Самый вероятный сейчас - это движение врага на Луганскую и Донецкую область, чтобы усилить там свое военное присутствие. Далее, чтобы наступать на город Днепр - это будет сделать очень сложно", - подчеркнул он.