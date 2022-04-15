Голова Харківської ОДА оцінив можливість наступу окупантів з Ізюма на Дніпро

Керівник Харківської області пояснив, що ЗСУ та влада має прорахувати різні сценарій та варіанти, аби попередити наміри ворога.

"Моя думка, думка наших військових полягає в тому, що ми маємо прогнозувати абсолютно різні сценарії. Ми навіть прораховуємо сценарій можливої блокади міста Харкова і відрізання нас від київської траси М03 Київ - Харків і від сполучення з Дніпром. Це дві основні артерії, які ми зараз маємо. Зараз це малоймовірно, бо сумський напрямок звільнений, але серед сценаріїв цей також є", - додав Синєгубов.

Він акцентував, що Росія продовжує нарощувати сили біля Ізюма. За його словами, російські війська намагатимуться прорватися в Луганську та Донецьку область. Наступ на Дніпро через Ізюм Синєгубов назвав малоймовірним.

"Коли в нас іде велике скупчення техніки на ізюмському напрямку, ми також прораховуємо різні варіанти. Найвірогідніший зараз - це рух ворога на Луганську і Донецьку область, щоб підсилити там свою військову присутність. Далі, щоб наступати на місто Дніпро - це буде зробити дуже складно", - підкресли він.