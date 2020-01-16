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Глава Харьковской ОГА попал в скандал из-за подделки документов и связей с ОПЗЖ

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По данному факту Государственное бюро расследований открыло уголовное производство

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер может лишиться должности из-за подделки служебных документов - по данному факту Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. Об этом сообщает "Апостроф", передает РБК-Украина.

Поводом для вмешательства ГБР послужила якобы подделка официальных документов со стороны Алексея Кучера. Сообщаеться, что в ноябре на сайте ОГА дважды было опубликовано постановление о вступлении в должность ее нового руководителя. У документа одинаковый номер, при этом – разные даты.

Кроме того, журналисты отмечают, что 7 ноября 2019 года Кучер публично исполнял обязанности главы ОГА, не имея на это оснований. В частности, он провел международную встречу с генеральным консулом Германии Штефаном Кайлем. В этот момент он являлся народным депутатом Украины: по закону, последним запрещено занимать должности государственных служащих. Позже, осознав, по всей вероятности, что распоряжение о вступлении в должность главы ОГА от 7 ноября противоречит законодательству (по статьям ст.12 ЗУ "О местных государственных администрациях", ст. 3 ЗУ "О статусе народного депутата"), Кучер изменил дату своего официального назначения.

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство 20 ноября 2019 года. В Единый реестр досудебных расследований данные были внесены 12 декабря.

Кучеру инкриминируют нарушение ч. 1 ст. 366 УК Украины – это статья о даче заведомо ложных сведений и выдаче ложных документов, их подделке. Если вина губернатора Харьковской области будет доказана, ему грозит тюремный срок до 3 лет, запрет занимать государственные должности на этот же срок и денежное взыскание размером до 50 необлагаемых минимумов.

Напомним, ранее всплыли подробности его договоренностей о сотрудничестве с партией "Оппозиционная платформа – За життя", лично главой партийной ячейки в области Игорем Райниным и известным харьковским бизнесменом, собственником рынка "Барабашово" Александром Фельдманом.

Отмечалось также, что Алексей Кучер мог помогать последнему избежать строительства новой дороги через рынок "Барабашово".

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