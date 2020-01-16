Голова Харківської ОДА потрапив у скандал через підробки документів та зв'язки з ОПЗЖ

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер може позбутися посади через підробку службових документів - за даним фактом Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Про це повідомляє "Апостроф", передає РБК-Україна.

Приводом для втручання ДБР послужила нібито підробка офіційних документів з боку Олексія Кучера. Повідомляється, що в листопаді на сайті ОДА двічі було опубліковано постанову про вступ на посаду нового керівника. У документа однаковий номер, при цьому – різні дати.

Крім того, журналісти зазначають, що 7 листопада 2019 року Кучер публічно виконував обов'язки голови ОДА, не маючи на це підстав. Зокрема, він провів міжнародну зустріч з генеральним консулом Німеччини Штефаном Кайлем. У цей момент він був народним депутатом України: за законом, останнім заборонено займати посади державних службовців. Пізніше, усвідомивши, по всій ймовірності, що розпорядження про вступ на посаду голови ОДА від 7 листопада суперечить законодавству (за статтями ст. 12 ЗУ "ПРО місцеві державні адміністрації", ст. 3 ЗУ "ПРО статус народного депутата"), Кучер змінив дату свого офіційного призначення.

Державне бюро розслідувань зареєстровано кримінальне провадження 20 листопада 2019 року. До Єдиного реєстру досудових розслідувань дані були внесені 12 грудня.

Кучеру інкримінують порушення ч. 1 ст. 366 КК України – це стаття про дачу свідомо неправдивих відомостей і видачі неправдивих документів, їх підробці. Якщо вина губернатора Харківської області буде доведена, йому загрожує тюремний термін до 3 років, забороною займати державні посади на цей же термін і грошове стягнення розміром до 50 неоподатковуваних мінімумів.

Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці його домовленостей про співпрацю з партією "Опозиційна платформа – За життя", особисто головою партійного осередку в області Ігорем Райниным та відомим харківським бізнесменом, власником ринку "Барабашово" Олександром Фельдманом.

Зазначалося також, що Олексій Кучер міг допомагати останньому уникнути будівництва нової дороги через ринок "Барабашово".