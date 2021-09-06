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Глава ГРС Кучер не смог подтвердить наличие биткойнов на 13 млн гривен

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 17:54
Глава ГРС Кучер не смог подтвердить наличие биткойнов на 13 млн гривен Фото: глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер (facebook com olexiykucher)
Автор: РБК-Украина

Нынешний глава Государственной регуляторной службы (ГРС) Алексей Кучер не смог подтвердить наличие биткойнов на 13 млн гривен. Теперь ему инкриминируют недостоверное декларирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Сообщается, что глава НАПК Александр Новиков внес предписание Кабинету министров с требованием провести служебное расследование и привлечь Кучера к дисциплинарной ответственности.

В своей декларации он указал, что владеет биткойнами на 13,1 млн гривен. Несмотря на то, что криптовалюта имеет публичный адрес, который подтверждает принадлежность, он не смог его предоставить.

"В то же время, по данным налоговой, общий доход Алексея Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет менее 1 млн гривен (всего 880 682,56 гривен). Указанная информация свидетельствует о том, что глава ГРС указал недостоверные сведения о владении криптовалютой, чем совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, речь идет о недостоверном декларировании.

Напомним, до назначения главой Госрегуляторной службы Кучер возглавлял Харьковскую областную государственную организацию.

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