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Глава ДРС Кучер не зміг підтвердити наявність біткойнів на 13 млн гривень

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 17:54
Глава ДРС Кучер не зміг підтвердити наявність біткойнів на 13 млн гривень Фото: голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер (facebook com olexiykucher)
Автор: РБК-Україна

Нинішній голова Державної регуляторної служби (ДРС) Олексій Кучер не зміг підтвердити наявність біткойнів на 13 млн гривень. Тепер йому інкримінують недостовірне декларування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Повідомляється, що глава НАЗК Олександр Новіков вніс припис Кабінету міністрів з вимогою провести службове розслідування і притягнути Кучера до дисциплінарної відповідальності.

У своїй декларації він вказав, що володіє біткойнами на 13,1 млн гривень. Незважаючи на те, що криптовалюта має публічну адресу, який підтверджує приналежність, він не зміг його надати.

"У той же час, за даними податкової, загальний дохід Олексія Кучера і членів його сім'ї за весь час роботи з 2001 по 2020 рік становить менше 1 млн гривень (всього 880 682,56 гривень). Зазначена інформація свідчить про те, що глава ДРС вказав недостовірні відомості про володіння криптовалютою, чим скоїв злочин, передбачений частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, йдеться про недостовірне декларування.

Нагадаємо, до призначення головою Держрегуляторної служби Кучер очолював Харківську обласну державну організацію.

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