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Экс-главу Харьковской ОГА Кучера назначили руководителем Госрегуляторной службы

Киев, Среда 13 января 2021 16:51
Экс-главу Харьковской ОГА Кучера назначили руководителем Госрегуляторной службы
Фото: Алексей Кучер (facebook com olexiykucher kh)
Автор: Роман Тверденко

Бывший руководитель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер получил новую должность. Он назначен главой Государственной регуляторной службы.

Об этом стало известно в ходе заседания Кабинета министров Украины.

Также, на заседании утвердили Нину Уманец в должности замминистра молодежи и спорта, а Сергея Звягинцева - на пост заместителя главы Гостаможенной службы.

Прежней главой службы была Ксения Ляпина, которая занимала должность с января 2015-го по октябрь 2019 года. Вместо нее временным руководителем был назначен Олег Мирошниченко.

Кучер возглавлял Харьковскую область с ноября 2017-го по ноябрь 2020 года. На местных выборах баллотировался на пост мэра Харькова от партии "Слуга народа". На них он набрал 7,24% голосов. В то же время, Кучер прошел в Харьковский горсовет по списку "Слуги народа".

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины решил ввести государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. Оно будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона.

Также, Кабинет министров направит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления. Соответствующее поручение глава Кабмина Денис Шмыгаль дал Министерству социальной политики и Министерству финансов.

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