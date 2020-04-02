Глава ГПСУ предложил решение проблемы безработицы вернувшихся мигрантов

Фото: Сергей Дейнеко (пресс-служба ГПСУ)

Дейнеко предлагает брать мигрантов на военную службу

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко предложил брать на военную службу вернувшихся в Украину трудовых мигрантов. Об этом Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Госпогранслужбе есть недобор в 10 тысяч человек. Также проблемы с комплектацией имеют в Министерстве обороны.

"Насчет безработицы, то я могу трудоустроить 10 тысяч человек, пожалуйста, пусть возвращаются. Думаю, что грамотно отработают наши военкомы, и мы пополним свои ряды, свои ряды пополнит и Министерство обороны, у них тоже "некомплект". Поэтому мы милости просим всех", - сообщил Дейнеко.

При этом глава ГПС считает, что погранслужба справится с большим наплывом мигрантов, возвращение которых ожидается в связи с глобальным экономическим кризисом.

"Этот элемент обстановки мы давно предусмотрели. Плюс есть сопредельные с нами страны, которые тоже охраняют границу. Есть определенные маршруты, мы годами это делаем", - рассказал он.

Напомним, по словам Дейнеко в Украину с 13 марта вернулись около 650 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что в около 20% украинских работников строительной сферы уже покинули Польшу. В связи с этим Польша рискует потерять 47 млрд долларов.