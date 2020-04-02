Голова ДПСУ запропонував вирішення проблеми безробіття мігрантів, що повернулись

Фото: Сергій Дейнеко (прес-служба ДПСУ)

Дейнеко пропонує брати мігрантів на військову службу

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко запропонував брати на військову службу трудових мігрантів, що повернулися в Україну. Про це Дейнеко заявив інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в Держприкордонслужбі є недобір в 10 тисяч осіб. Також проблеми з комплектацією мають у Міністерстві оборони.

"Щодо безробіття, то я можу працевлаштувати 10 тисяч осіб, будь ласка, нехай повертаються. Думаю, що грамотно відпрацюють наші военкомы, і ми поповнимо свої ряди, свої ряди поповнить і Міністерство оборони, у них теж "некомплект". Тому ми ласкаво просимо всіх", - повідомив Дейнеко.

При цьому глава ДПС вважає, що прикордонна служба впорається з великим напливом мігрантів, повернення яких очікується у зв'язку з глобальною економічною кризою.

"Цей елемент обстановки ми давно передбачили. Плюс є сусідні з нами країни, які теж охороняють кордон. Є певні маршрути, ми роками це робимо", - розповів він.

Нагадаємо, за словами Дейнеко в Україну з 13 березня повернулися близько 650 тисяч осіб.

Також РБК-Україна писало, що у близько 20% українських працівників будівельної сфери вже покинули Польщу. У зв'язку з цим Польща ризикує втратити 47 млрд доларів.