Глава Госпотребслужбы уходит в отставку

Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая уходит в отставку. Она уже подала соответствующее заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook .

"Подала вчера заявление на увольнение с должности главы Госпотребслужбы по собственному желанию. Причина - настоятельные рекомендации врачей по состоянию здоровья в ближайшие несколько месяцев", - отметила она.

Магалецкая уточнила, что решила уволиться, поскольку в ближайшее время физически не сможет исполнять обязанности.

"Считаю неправильным брать длинный больничный и оставлять огромную структуру в подвешенном состоянии фактически без руководства", - добавила она.