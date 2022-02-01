Глава Держспоживслужби йде у відставку

Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька йде у відставку. Вона вже подала відповідну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook .

"Подала вчора заяву на звільнення з посади голови Держспоживслужби за власним бажанням. Причина - рекомендації лікарів за станом здоров'я в найближчі кілька місяців", - зазначила вона.

Магалецька уточнила, що вирішила звільнитися, оскільки найближчим часом фізично не зможе виконувати обов'язки.

"Вважаю неправильним брати довгий лікарняний і залишати величезну структуру в підвішеному стані фактично без керівництва", - додала вона.