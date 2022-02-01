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Глава Держспоживслужби йде у відставку

Автор: Артем Горовенко

Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька йде у відставку. Вона вже подала відповідну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Подала вчора заяву на звільнення з посади голови Держспоживслужби за власним бажанням. Причина - рекомендації лікарів за станом здоров'я в найближчі кілька місяців", - зазначила вона.

Магалецька уточнила, що вирішила звільнитися, оскільки найближчим часом фізично не зможе виконувати обов'язки.

"Вважаю неправильним брати довгий лікарняний і залишати величезну структуру в підвішеному стані фактично без керівництва", - додала вона.

Зазначимо, Магалецька обіймала дану посаду з листопада 2020 року. У вересні 2021 року Кабінет міністрів перепризначив її головою Держспоживслужби.

З 17 вересня 2014 по 13 липня 2016 працювала на посаді заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції. З 2016 року - член Національної ради реформ. У 2019-2020 роках - віце-президент Спілки українських підприємців.

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Київ