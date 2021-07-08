Голова ДФС розповів про результати роботи за півроку

Голова фіскальної служби України Вадим Мельник розповів про результати роботи ДФС за перші півроку 2021 року. Він також назвав найрезонансніші справи за цей час.

Про це повідомляє РБК-Україна , з посиланням на презентацію Мельника у четвер, 8 липня.

Так, Мельник повідомив, що починаючи з січня 2021 року було попереджено незаконне переміщення готівки через лінію розмежування на понад 250 млн грн. Для цього на КПВВ було оглянуто більш як 40 млн громадян.

Щодо результатам за півроку по індустріям:

вилучено 1 901,4 тонн спирту на 357,6 млн грн;

вилучено 443,0 тонн лікеро-горілчаних виробів на 108,8 млн грн;

вилучено понад 13 млн пачок тютюнових виробів на 444,96 млн грн;

вилучено 35 335 тонн паливно-мастильних матеріалів на 1,1 млрд грн.

"Економічний ефект роботи податкової міліції за 6 місяців 2021 року склав 13,163 млрд грн", - додав Вадим Мельник.

Водночас голова фіскальної служби також розповів про основні порушення у міських адміністраціях.

Так, в діяльності департаменту земельних ресурсів КМДА було виявлено порушень на 100 млн грн в сфері орендної плати за землю. У діяльності "Київтеплоенерго" виявлено маніпуляцій з тендерами на 260 млн грн.