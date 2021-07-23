Глава ГФС изложил свою концепцию работы Бюро экономической безопасности

Для эффективной работы Бюро экономической безопасности (БЭБ) необходимо усилить аналитическую составляющую силовыми методами - только таким образом удастся ликвидировать теневой сектор украинской экономики.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Вадим Мельник.

“При подаче мотивационного письма на должность главы БЭБ я указал, что одним из приоритетов деятельности нового органа вижу эффективное внедрение аналитического подхода в процессе выявления уголовных правонарушений и оценки возможных рисков", - сказал Мельник.

Глава ГФС подчеркнул, что для эффективной борьбы с теневой экономикой и преступными схемами аналитическую составляющую БЭБ необходимо усиливать силовыми методами, чтобы обеспечить принцип неотвратимости наказания.

"Необходимо найти разумный баланс между аналитическим инструментарием и силовыми методами для достижения поставленных перед БЭБ глобальных целей - содействие росту инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности национальной экономики", - заявил Мельник.

Отметим, документы на участие в конкурсе на должность главы БЭБ подали свыше 50 претендентов. Бюро экономической безопасности должно заработать с 25 сентября 2021 года.