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Глава ГФС изложил свою концепцию работы Бюро экономической безопасности

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Киев, Пятница 23 июля 2021 17:03
Глава ГФС изложил свою концепцию работы Бюро экономической безопасности фото: глава ГФС Вадим Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Для эффективной работы Бюро экономической безопасности (БЭБ) необходимо усилить аналитическую составляющую силовыми методами - только таким образом удастся ликвидировать теневой сектор украинской экономики.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Вадим Мельник.

“При подаче мотивационного письма на должность главы БЭБ я указал, что одним из приоритетов деятельности нового органа вижу эффективное внедрение аналитического подхода в процессе выявления уголовных правонарушений и оценки возможных рисков", - сказал Мельник.

Глава ГФС подчеркнул, что для эффективной борьбы с теневой экономикой и преступными схемами аналитическую составляющую БЭБ необходимо усиливать силовыми методами, чтобы обеспечить принцип неотвратимости наказания.

"Необходимо найти разумный баланс между аналитическим инструментарием и силовыми методами для достижения поставленных перед БЭБ глобальных целей - содействие росту инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности национальной экономики", - заявил Мельник.

Отметим, документы на участие в конкурсе на должность главы БЭБ подали свыше 50 претендентов. Бюро экономической безопасности должно заработать с 25 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что экономический эффект от работы ГФС за первое полугодие 2021 года превысил 14 млрд грн.

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