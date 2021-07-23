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Голова ДФС виклав свою концепцію роботи Бюро економічної безпеки

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Київ, П'ятниця 23 липня 2021 17:03
Голова ДФС виклав свою концепцію роботи Бюро економічної безпеки фото: голова ДФС Вадим Мельник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Для ефективної роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ) необхідно посилити аналітичну складову силовими методами - тільки таким чином вдасться ліквідувати тіньовий сектор української економіки.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Державної фіскальної служби України (ДФС) Вадим Мельник.

"При подачі мотиваційного листа на посаду глави БЕБ я вказав, що одним із пріоритетів діяльності нового органу бачу ефективне впровадження аналітичного підходу в процесі виявлення кримінальних правопорушень і оцінки можливих ризиків", - сказав Мельник.

Голова ДФС підкреслив, що для ефективної боротьби з тіньовою економікою та злочинними схемами аналітичну складову БЕБ необхідно посилювати силовими методами, щоб забезпечити принцип невідворотності покарання.

"Необхідно знайти розумний баланс між аналітичним інструментарієм і силовими методами для досягнення поставлених перед БЕБ глобальних цілей - сприяння зростанню інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності національної економіки", - заявив Мельник.

Відзначимо, документи на участь в конкурсі на посаду глави БЕБ подали понад 50 претендентів. Бюро економічної безпеки має запрацювати з 25 вересня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що економічний ефект від роботи ДФС за перше півріччя 2021 року перевищив 14 млрд грн.

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