Глава Гагаузії поїхала в Москву. Санду звинуватила її в підтримці війни проти України

Президента попросили прокоментувати нещодавні візити Гуцул до Москви і зустріч із диктатором Володимиром Путіним.

"Не розумію, як люди не бачать, де мир, а де війна. Ми в Молдові мирні люди і ми весь цей час працювали для того, щоб зберегти мир. І хочу сказати, що і надалі для нас збереження миру - це головний пріоритет", - сказала вона.

Санду додала, що Молдова перебуває на боці миру і не може підтримувати тих, хто розв'язав війну і вбиває щодня мирних людей.

Президент Молдови додала, що люди з Комрата (місто в Гагаузії), які їздять у Росію, вважають, що війна це нормально. Санду додала, що не розуміє цих людей.

Зв'язки Гуцул із Росією

Євгенія Гуцул стала головою Гагаузії минулого року. Гагаузія є автономним територіальним утворенням у складі Молдови.

Гуцул є представником проросійської партії "Шор", а нещодавно відвідувала РФ і зустрічалася там особисто з Путіним.