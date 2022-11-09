Глава французької Total спробував виправдати роботу компанії у Росії

"Бачення, яке ми маємо щодо цього конфлікту в західному таборі, в жодному разі не поділяється переважною більшістю решти світу", - сказав він на парламентських слуханнях у Франції.

Захищаючи присутність компанії в Росії, Пуянне заявив, що метою є постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європи. "Наша єдина мотивація - доставити ЗПГ до Європи", - сказав він.

Минулого місяця TotalEnergies заявила, що за перші дев'ять місяців року отримала близько 748 мільйонів доларів у вигляді дивідендів від своїх російських активів.

На відміну від лондонських конкурентів BP і Shell, TotalEnergies зберегла інвестиції в Росії, у тому числі міноритарні частки у виробнику газу "Новатек" та проектах з виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) "Ямал ЗПГ" та "Арктик ЗПГ 2".