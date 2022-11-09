Глава французской Total попытался оправдать работу компании в России

"Видение, которое у нас есть в отношении этого конфликта в западном лагере, ни в коем случае не разделяется подавляющим большинством остального мира", - сказал он на парламентских слушаниях во Франции.

Защищая присутствие компании в России, Пуянне заявил, что целью является поставка сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. "Наша единственная мотивация - доставить СПГ в Европу", - сказал он.

В прошлом месяце TotalEnergies заявила, что за первые девять месяцев года получила около 748 миллионов долларов в виде дивидендов от своих российских активов.

В отличие от лондонских конкурентов BP и Shell, TotalEnergies сохранила инвестиции в России, в том числе миноритарные доли в производителе газа "Новатэк" и проектах по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".