Глава фракции "Голос" считает отстранение спикера ВР началом парламентского кризиса в Украине

"В государстве создан парламентский кризис, ведь поводов отстранять спикера сегодня не было. Депутаты "слуг" и, к сожалению, так называемой "Справедливости" пошли не по процедуре. Не могу подобрать других слов, потому что факт остается фактом - это элемент государственного переворота, когда вопреки закону заменяют второго человека в государстве. Если настолько хотелось нарушать регламент - могли бы уже в Трускавце за эту отставку проголосовать", - говорит народный депутат.

Ярослав Железняк отмечает, что никто в Верховной раде не знает, что делать дальше и как выходить из ситуации. Ведь без спикера невозможно созвать согласительный совет и утвердить повестку дня.

"Какой план далее - "слуги" не подумали. Однако проголосовали и отстранили господина Разумкова. Но после этого возник вопрос: а по какому графику мы дальше работаем? Повестки дня нет, провести согласительный совет невозможно, ведь его созывает председатель парламента. Сейчас, благодаря всем тем "талантливым" ребятам от власти и трем "тушкам" от "Справедливости", которые проголосовали за отстранение Разумкова с нарушением регламента, парламент остался и без повестки дня. Рада заблокирована, об этом даже вице-спикер Стефанчук сказал: повестки дня нет, расходимся", - объясняет председатель фракции "Голос".

Так же непонятно, как в четверг будет происходить рассмотрение уже отставки председателя Верховной рады.

"В четверг хотят поставить кадровые вопросы - отставка Разумкова. Это будет опять жесткое нарушение регламента, потому что перед отставкой спикер должен отчитаться. Отчеты о его деятельности от Счетной палаты должны быть розданы депутатам за 2 дня до голосования. Нарушение закона ничем нельзя оправдать. Депутаты это должны понимать", - констатирует Ярослав Железняк.