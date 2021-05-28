Глава фискальной службы: по результатам обысков в Киеве расследуется 9 уголовных производств

В настоящее время Государственная фискальная служба (ГФС) расследует 9 уголовных производств, которые объединены единственным предметом - преступным хищением средств бюджета г. Киев.
Об этом сообщил глава фискальной службы Вадим Мельник во время пресс-брифинга в пятницу, 28 мая.
Указанные уголовные производства расследуются по фактам: уклонение от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением и хищения государственного имущества.
"По данным статьям УКУ правонарушителям грозят серьезные наказания. Например, максимальная санкция статьи 191 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества", - отметил Вадим Мельник.
По его словам, в этих делах фигурируют коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования, которым выделяются средства из местного бюджета для проведения работ и закупок в интересах общины Киева.
Суммы убытков, которые предварительно установлены в ходе следствия, следующие:
Кроме 40 обысков, которые проводились с 11 по 27 мая, в уголовных производствах осуществляют и другие следственные действия, сообщил Вадим Мельник. В частности:
Мельник отметил, что в рамках расследованных уголовных производств целью ГФС являются: прекращение преступной деятельности, возмещение убытков и привлечение виновных к ответственности.
В то же время глава ГФС сообщил, что сегодня у правоохранительных органов никаких претензий к мэру Киева Виталию Кличко - нет. Также Кличко не проходит по вышеупомянутым делам в качестве свидетеля, и его не вызывали на допросы.
Напомним, ранее председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник заверил, что в обыски в коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой.