Голова фіскальної служби: за результатами обшуків у Києві розслідується 9 кримінальних проваджень

На даний час Державна фіскальна служба (ДФС) розслідує 9 кримінальних проваджень, які поєднанні єдиним предметом - злочинним розкраданням коштів бюджету м. Київ.
Про це повідомив голова фіскальної служби Вадим Мельник під час прес-брифінгу у п'ятницю, 28 травня.
Зазначені кримінальні провадження розслідуються за фактами: ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем та розкрадання державного майна.
"За даними статтями ККУ правопорушникам загрожують серйозні покарання. Наприклад, максимальна санкція статті 191 КК України передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна", - зазначив Вадим Мельник.
За його словами, у цих справах фігурують комунальні підприємства та суб'єкти господарювання, яким виділяються кошти з місцевого бюджету для проведення робіт та закупівель в інтересах громади Києва.
Суми збитків, які попередньо встановлені в ході слідства, наступні:
Окрім 40 обшуків, які проводилися з 11 по 27 травня, у кримінальних провадженнях здійснюють й інші слідчі дії, повідомив Вадим Мельник. Зокрема:
Мельник наголосив, що в межах розслідуваних кримінальних проваджень метою ДФС є: припинення злочинної діяльності, відшкодування збитків та притягнення винних до відповідальності.
Водночас голова ДФС повідомив, що сьогодні у правоохоронних органів жодних претензій до мера Києва Віталія Кличка - нема.Також Кличко не проходить у вищезгаданих справах в якості свідка, і його не викликали на допити.
Нагадаємо, раніше голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник запевнив, що в обшуки в комунальних підприємствах Києва не пов'язані з політикою.