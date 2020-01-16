Глава ФГВФЛ предложила повысить гарантированную сумму вкладов в 3-4 раза

Расчеты показывают, что гарантированную сумму банковских вкладов можно повысить с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн. Об этом сказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут на презентации Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Рекрут, в расчетах учитывается размер ВВП на душу населения, а также другие экономические параметры.

По ее словам, на сегодняшний день банковская система в принципе готова к повышению гарантированной суммы банковских вкладов.

"Все наши расчеты показывают… что это 600-800 тыс. грн. Это первый такой расчет, который показывает, что Украина к нему теоретически готова", - сказала она.

Рекрут напомнила, что европейские стандарты предполагают гарантированную сумму в 100 тыс. евро, подчеркнув при этом, что для Украины эта цифра пока является недосягаемой мечтой.

При этом она отметила, что любое повышение суммы возможно только в случае финансовой состоятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц. "И это, конечно, Фонд гарантирования без долгов в 117 млрд грн. Поэтому приоритет номер один - это реструктуризация долга", - сообщила Рекрут.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут в августе 2019 года заявила, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает провести первое повышение гарантированной суммы, а к 2027 году довести ее до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 834,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения в 200 тыс. грн.