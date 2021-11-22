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Глава Федрезерва США Пауэлл назначен на второй срок

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Понедельник 22 ноября 2021 17:04
Глава Федрезерва США Пауэлл назначен на второй срок Фото: председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назначен президентом Джо Байденом на второй четырехлетний срок. Его назначение еще должен утвердить Сенат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По заявлению Белого дома, вице-председателем ФРС будет Лаэль Брейнард, член совета директоров Федеральной резервной системы, который был другим главным кандидатом на эту должность.

"Хотя впереди еще много работы, мы добились значительного прогресса за последние 10 месяцев в том, чтобы вернуть американцев к работе и возобновить движение нашей экономики", - говорится в заявлении Байдена.

Назначение 68-летнего Пауэлла необходимо будет утвердить в Сенате, который в настоящее время контролируется Демократической партией Байдена, но сильно разделен.

Республиканец и бывший юрист по частным инвестициям, Пауэлл, был назначен на эту должность Дональдом Трампом. Его переназначение свидетельствует о продолжении того, что в последние десятилетия было двухпартийным подходом к заполнению этой должности. Несколько сенаторов-республиканцев уже одобрили повторное назначение, несмотря на непростые отношения Пауэлла с Трампом.

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