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Глава Федрезерву США Пауелл призначений на другий термін

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Понеділок 22 листопада 2021 17:04
Глава Федрезерву США Пауелл призначений на другий термін Фото: голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл призначений президентом Джо Байденом на другий чотирирічний термін. Його призначення ще має затвердити Сенат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За заявою Білого дому, віце-головою ФРС буде Лаель Брейнард, член ради директорів Федеральної резервної системи, який був іншим головним кандидатом на цю посаду.

"Хоча попереду ще багато роботи, ми домоглися значного прогресу за останні 10 місяців в тому, щоб повернути американців до роботи і відновити рух нашої економіки", - йдеться в заяві Байдена.

Призначення 68-річного Пауелла необхідно буде затвердити в Сенаті, який в даний час контролюється Демократичною партією Байдена, але сильно розділений.

Республіканець і колишній юрист з приватних інвестицій, Пауелл, був призначений на цю посаду Дональдом Трампом. Його перепризначення свідчить про продовження того, що в останні десятиліття було двопартійним підходом до заповнення цієї посади. Кілька сенаторів-республіканців вже схвалили повторне призначення, незважаючи на непрості відносини Пауелла з Трампом.

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