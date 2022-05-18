Глава Евросовета поддержал идею Макрона по созданию отдельного политического сообщества, - СМИ

Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании отдельного политического сообщества. Ее членами могут стать страны, которые хотят получить членство в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Отмечается, что инициативу Макрона поддержал не только Мишель, но и секретариат Евросовета. Однако есть европейские чиновники, которые выступают против изменений и не желают отходить от "единого сценария".
Кроме того, Мишель и Макрон обсудили, что в так называемое европейское политическое сообщество могут войти государства, что намерены стать членами ЕС, а также Великобритания.
Отмечается, что данный вопрос хотят выдвинуть на официальное обсуждение Европейского совета. Оно может стать одной из тем саммита, который состоится в июне.
Напомним, ранее Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на десятилетия. В связи с этим он предложил создать новое "европейское политическое сообщество" и принять в его состав Украину.
Позже Макрон обсудил данную инициативу с лидерами нескольких стран, среди которых Дания, Италия и Швеция.
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