Глава Євроради підтримав ідею Макрона щодо створення окремої політичної спільноти, - ЗМІ

Глава Європейської ради Шарль Мішель підтримав ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення окремої політичної спільноти. Її членами можуть стати країни, які хочуть отримати членство в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Зазначається, що ініціативу Макрона підтримав не лише Мішель, а й секретаріат Євроради. Проте є європейські чиновники, які виступають проти змін і не бажають відходити від "єдиного сценарію".
Крім того, Мішель та Макрон обговорили, що до так званої європейської політичної спільноти можуть ввійти держави, що мають намір встати членами ЄС, а також Великобританія.
Зазначається, що дане питання хочуть висунути на офіційне обговорення Європейської ради. Воно може стати однією з тем саміту, що відбудеться у червні.
Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що процес вступу України до ЄС може затягнутися на десятиліття. У зв'язку з цим він запропонував створити нову "європейську політичну спільноту" і прийняти до її складу Україну.
Пізніше Макрон обговорив дану ініціативу з лідерами кількох країн, серед яких Данія, Італія та Швеція.
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