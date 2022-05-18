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Глава Євроради підтримав ідею Макрона щодо створення окремої політичної спільноти, - ЗМІ

Фото: голова Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Європейської ради Шарль Мішель підтримав ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення окремої політичної спільноти. Її членами можуть стати країни, які хочуть отримати членство в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що ініціативу Макрона підтримав не лише Мішель, а й секретаріат Євроради. Проте є європейські чиновники, які виступають проти змін і не бажають відходити від "єдиного сценарію".

Крім того, Мішель та Макрон обговорили, що до так званої європейської політичної спільноти можуть ввійти держави, що мають намір встати членами ЄС, а також Великобританія.

Зазначається, що дане питання хочуть висунути на офіційне обговорення Європейської ради. Воно може стати однією з тем саміту, що відбудеться у червні.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що процес вступу України до ЄС може затягнутися на десятиліття. У зв'язку з цим він запропонував створити нову "європейську політичну спільноту" і прийняти до її складу Україну.

Пізніше Макрон обговорив дану ініціативу з лідерами кількох країн, серед яких Данія, Італія та Швеція.

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Рада ЄвропиШарль МишельЕммануель МакронУкраїна