Глава Євроради підтримав ідею Макрона щодо створення окремої політичної спільноти, - ЗМІ

Глава Європейської ради Шарль Мішель підтримав ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення окремої політичної спільноти. Її членами можуть стати країни, які хочуть отримати членство в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Зазначається, що ініціативу Макрона підтримав не лише Мішель, а й секретаріат Євроради. Проте є європейські чиновники, які виступають проти змін і не бажають відходити від "єдиного сценарію".

Крім того, Мішель та Макрон обговорили, що до так званої європейської політичної спільноти можуть ввійти держави, що мають намір встати членами ЄС, а також Великобританія.

Зазначається, що дане питання хочуть висунути на офіційне обговорення Європейської ради. Воно може стати однією з тем саміту, що відбудеться у червні.