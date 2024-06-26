Глава Євроради заявив про можливість зближення Сербії з ЄС

Нагадаємо, раніше президент Сербії Александар Вучич заявляв, що Україна може вступити до Європейського союзу одночасно з країнами Західних Балкан, зокрема Сербією, попри те, що вони розпочали процес вступу раніше.

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