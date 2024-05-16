Вучич не виключає, що Україна стане членом ЄС одночасно з балканськими країнами

Україна може вступити до Європейського союзу одночасно з країнами Західних балкан, незважаючи на те, що вони розпочали процес вступу раніше.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1.

"Коли ми станемо частиною ЄС, чи увійдемо разом з Україною - це вже інша проблема. У вас своя думка, але мій розум підказує мені, що я правий", - заявив Вучич. Він зазначив, що у Сербії питання вступу до ЄС не таке популярне, як в інших країнах Західних Балкан. Але, за його словами, влада Сербії ніколи не негативно відгукуватиметься про важливість членства в блоці.