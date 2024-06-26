Глава Евросовета заявил о возможности сближения Сербии с ЕС

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Украина может вступить в Европейский союз одновременно со странами Западных Балкан, в частности Сербией, несмотря на то, что они начали процесс вступления ранее.

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