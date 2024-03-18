Глава Євроради закликав ЄС готуватися до оборони і перейти в режим воєнної економіки

Також він додав, що Європейський союз стикається з найбільшою проблемою безпеки з часів Другої світової війни.

РФ не зупиниться в Україні

За словами глави Євроради, через два роки після початку війни стало зрозуміло, що Росія не зупиниться в Україні, як вона не зупинилася в Криму десять років тому.

"Росія продовжує свою тактику дестабілізації - у Молдові, Грузії, на Південному Кавказі, на Західних Балканах і навіть далі, на африканському континенті", - написав він.

Мішель додав, що Росія становить серйозну військову загрозу європейському континенту та глобальній безпеці.

"Якщо ми не відреагуємо належним чином на рівні ЄС і не надамо Україні достатню допомогу, щоб зупинити Росію, ми будемо наступними", - заявив він.

Воєнна економіка

Далі Мішель уточнив, що Європа має бути добре підготовленою з точки зору оборони і перейти в режим воєнної економіки. Він вважає, що настав час взяти на себе відповідальність за власну безпеку.

"Ми більше не можемо покладатися на інших або залежати від виборчих циклів у Сполучених Штатах чи деінде ще", - заявив глава Євроради.

Мішель вважає, що Європа має зміцнити потенціал як України, так і Європи, щоб захистити демократичний світ. Сильніша Європа також допоможе зміцнити альянс НАТО і поліпшити колективну оборону.

Потреби України

Також Мішель повідомив, що зміцнюючи європейську обороноздатність, необхідно гарантувати, що Україна отримає те, що їй потрібно на полі бою.

За його словами, українським солдатам терміново потрібні кулі, ракети і системи ППО для контролю над небом.

"Ми повинні використовувати європейський бюджет для купівлі військової техніки для України - давайте використовувати непередбачені доходи від пов'язаних російських активів для купівлі зброї для України", - сказав він.

Заклики до збільшення витрат на оборону

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що цьогоріч рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету альянсу щодо витрат на оборону - 2% ВВП.

Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен говорила, що Європа повинна обмежити витрати на соціальне забезпечення і скоротити податки, щоб стримати агресивнішу Росію за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони та безпеки.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський союз має робити більше для оборони, поповнювати і модернізувати зброю. Також ЄС має підтримувати Україну.

Днями президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни-члени НАТО мають збільшити видатки на оборону до щонайменше 3% ВВП.