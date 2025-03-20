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Голова Євроради вказав на небезпеку тимчасового перемир'я між Україною та РФ

Четвер 20 березня 2025 19:33
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Голова Євроради вказав на небезпеку тимчасового перемир'я між Україною та РФ Фото: Антоніу Кошта, голова Євроради (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Тимчасове перемир'я між Україною та Росією може стати стратегічною помилкою. Є ймовірність, що Москва використає припинення вогню для зміцнення власної армії.

Про це заявив президент Євроради Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTP.

За його словами, Росія може використати тимчасове припинення вогню, щоб з новими силами напасти на Україну.

Кошта підкреслив, що високо оцінює зусилля США щодо завершення війни Росії проти України, але є нюанс.

"Росія не виконала те, що було погоджено в Будапешті (Будапештський меморандум - ред.), вона не виконала те, що було погоджено в першій Мінській угоді та другій Мінській угоді. Подивимося, чи виконає вона те, що погоджено зараз", - додав він.

Кошта наголосив, що зараз важливо досягти справедливого і міцного миру між Україною і Росією.

"Якщо це шлях вперед, то добре. Будемо сподіватися, що це так", - додав він.

Тимчасове припинення вогню

Нагадаємо, Україна нещодавно погодилася на тимчасове припинення вогню з Росією. Мова про 30-денне перемир'я. Таку ініціативу запропонував Вашингтон.

Водночас російський диктатор Володимир Путін не захотів безумовного припинення вогню. Він висунув низку умов, які має виконати Україна, щоб почати перемир'я.

Після переговорів із президентом США Дональдом Трампом Путін погодився лише на припинення ударів по енергетиці.

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