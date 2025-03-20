Глава Евросовета указал на опасность временного перемирия между Украиной и РФ
Временное перемирие между Украиной и Россией может стать стратегической ошибкой. Есть вероятность, что Москва использует прекращение огня для укрепления собственной армии.
Об этом заявил президент Евросовета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTP.
По его словам, Россия может использовать временное прекращение огня, чтобы с новыми силами напасть на Украину.
Кошта подчеркнул, что высоко оценивает усилия США по завершению войны России против Украины, но есть нюанс.
"Россия не выполнила то, что было согласовано в Будапеште (Будапештский меморандум - ред.), она не выполнила то, что было согласовано в первом Минском соглашении и втором Минском соглашении. Посмотрим, выполнит ли она то, что согласовано сейчас", - добавил он.
Кошта подчеркнул, что сейчас важно достичь справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.
"Если это путь вперед, то хорошо. Будем надеяться, что это так", - добавил он.
Временное прекращение огня
Напомним, Украина недавно согласилась на временное прекращение огня с Россией. Речь о 30-дневном перемирии. Такую инициативу предложил Вашингтон.
В то же время российский диктатор Владимир Путин не захотел безусловного прекращения огня. Он выдвинул ряд условий, которые должна выполнить Украина, чтобы начать перемирие.
После переговоров с президентом США Дональдом Трампом Путин согласился только на прекращение ударов по энергетике.
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