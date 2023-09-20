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Глава Євроради попросить Китай підштовхнути Москву до "справедливого миру" з Україною

США, Середа 20 вересня 2023 11:26
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Глава Євроради попросить Китай підштовхнути Москву до "справедливого миру" з Україною Фото: голова Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Європейської ради Шарль Мішель попросить Китай безпосередньо у Раді безпеки ООН зробити більше, щоб підштовхнути Росію до "справедливого миру" з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з проектом його промови, з яким ознайомилося агентство, Мішель 20 вересня закликатиме до "справедливого світу, який поважає Статут ООН та його основні засади - територіальну цілісність суверенної держави".

Потім Мішель звернеться безпосередньо до китайської делегації і скаже: "Як відповідальні країни, давайте об'єднаємо зусилля, щоб переконати Росію покласти край цій злочинній війні, на яку страждає так багато людей".

Віце-президент Китаю Хань Чжен знаходиться в Нью-Йорку на щорічних зборах світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН і, як очікується, візьме участь у засіданні Ради безпеки.

Очікується, що у засіданні Ради безпеки візьме участь і президент України Володимир Зеленський і представить свою формулу світу.

Позиція Китаю

Китай утримався під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН, що складається з 193 членів, які переважною більшістю голосів вимагали, щоб Москва вивела свої війська з України та припинила бойові дії.

Китай після початку війни у лютому 2023 року відмовився засудити вторгнення Росії в Україну та різко збільшив торгівлю з Москвою в умовах західних санкцій. Пекін висунув так званий "мирний план", що містить розмиті формулювання.

Китайський лідер Сі Цзіньпін приїжджав до Москви до Путіна навесні 2023 року після того, як Міжнародний суд у Гаазі видав арешт російського президента за викрадення українських дітей. Більше того, Путін збирається приїхати до Пекіна у жовтні, і його не планують заарештовувати.

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