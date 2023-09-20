Глава Евросовета попросит Китай подтолкнуть Москву к "справедливому миру" с Украиной

Президент Европейского совета Шарль Мишель попросит Китай непосредственно в Совете безопасности ООН сделать больше, чтобы подтолкнуть Россию к "справедливому миру" с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно проекту его речи, с которым ознакомилось агентство, Мишель 20 сентября будет призывать к "справедливому миру, который уважает Устав ООН и его основные принципы - территориальную целостность суверенного государства".

Затем Мишель обратится непосредственно к китайской делегации и скажет: "Как ответственные страны, давайте объединим усилия, чтобы убедить Россию положить конец этой преступной войне, от которой страдает так много людей".

Вице-президент Китая Хань Чжэн находится в Нью-Йорке на ежегодном собрании мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН и в на как ожидается, примет участие в заседании Совбеза.

Ожидается, что в заседании Совбеза примет участие и президент Украины Владимир Зеленский и представит свою формулу мира.

Позиция Китая

Китай воздержался при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН, состоящей из 193 членов, которые подавляющим большинством голосов потребовали, чтобы Москва вывела свои войска из Украины и прекратила боевые действия.

Китай после начала войны в феврале 2023 года отказался осудить вторжение России в Украину и резко увеличил торговлю с Москвой в условиях западных санкций. Пекин выдвинул так называемый "мирный план", который содержит размытые формулировки.

Китайский лидер Си Цзиньпин приезжал в Москву к Путину весной 2023 года уже после того, как Международный суд в Гааге выдал арест российского президента за похищение украинских детей. Более того, Путин собирается приехать в Пекин в октябре, и его не планируют арестовывать.