UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Глава Європейського центробанку Лагард збирається у відставку

14:16 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Крістін Лагард, глава Європейського центрального банку (Getty Images)

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард 29 жовтня оголосила про намір достроково залишити посаду. Відставка запланована на лютий 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЄЦБ.

Лагард поінформувала Раду керуючих ЄЦБ і президента Європейської ради Антоніу Кошту, що завершить роботу на посаді 7 лютого 2027 року.

Що важливо розумііти, її повноваження повинні були закінчитися наприкінці жовтня того ж року.

Також вказано, що нового керівника Європейського центрального банку обиратиме Європейська рада після розгляду висунутих кандидатур.

Кошта вже висловив вдячність Лагард за роботу на чолі ЄЦБ, який вона очолює з листопада 2019 року.

За його словами, протягом цього часу глава Європейського центробанку демонструвала відповідальність і відданість своїй справі.

Кошта також звернув увагу на те, що її керівництво стало важливим для Європи в період невизначеності, а її відданість європейському проєкту заслуговує на вдячність.

Президент Європейської ради додав, що для забезпечення плавної передачі повноважень процес пошуку наступника Лагард розпочнеться вже 29 жовтня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзЕЦБКрістін Лагард