Глава Европейского центробанка Лагард собирается в отставку

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард 29 октября объявила о намерении досрочно покинуть пост. Отставка запланирована на февраль 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕЦБ.
Лагард проинформировала Совет управляющих ЕЦБ и президента Европейского совета Антониу Кошту о том, что покинет свой пост 7 февраля 2027 года.
При этом ее полномочия должны были завершиться в конце октября того же года.
Нового руководителя Европейского центрального банка изберет Европейский совет после рассмотрения выдвинутых кандидатур.
Кошта уже поблагодарил Лагард за работу во главе ЕЦБ, который она возглавляет с ноября 2019 года.
По его словам, за это время глава Европейского центрального банка демонстрировала высокую ответственность и преданность своему делу.
Кошта также отметил, что ее руководство принесло Европе значительную пользу в период неопределенности, а ее приверженность европейскому проекту заслуживает признания.
Президент Европейского совета добавил, что для обеспечения плавной передачи полномочий процесс поиска преемника Лагард начнется уже 29 октября.
К слову, недавно СМИ сообщали, что ЕЦБ отказался гарантировать "репарационный кредит" Украине под активы России.
Также мы рассказывали, почему Европейский центробанк пошел на радикальный шаг на фоне инфляции.