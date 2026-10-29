Глава Европейского центробанка Лагард собирается в отставку

Лагард проинформировала Совет управляющих ЕЦБ и президента Европейского совета Антониу Кошту о том, что покинет свой пост 7 февраля 2027 года.

При этом ее полномочия должны были завершиться в конце октября того же года.

Нового руководителя Европейского центрального банка изберет Европейский совет после рассмотрения выдвинутых кандидатур.

Кошта уже поблагодарил Лагард за работу во главе ЕЦБ, который она возглавляет с ноября 2019 года.

По его словам, за это время глава Европейского центрального банка демонстрировала высокую ответственность и преданность своему делу.

Кошта также отметил, что ее руководство принесло Европе значительную пользу в период неопределенности, а ее приверженность европейскому проекту заслуживает признания.

Президент Европейского совета добавил, что для обеспечения плавной передачи полномочий процесс поиска преемника Лагард начнется уже 29 октября.