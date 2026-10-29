ua en ru
Чт, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Глава Європейського центробанку Лагард збирається у відставку

14:16 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Глава Європейського центробанку Лагард збирається у відставку Фото: Крістін Лагард, глава Європейського центрального банку (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард 29 жовтня оголосила про намір достроково залишити посаду. Відставка запланована на лютий 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЄЦБ.

Лагард поінформувала Раду керуючих ЄЦБ і президента Європейської ради Антоніу Кошту, що завершить роботу на посаді 7 лютого 2027 року.

Що важливо розумііти, її повноваження повинні були закінчитися наприкінці жовтня того ж року.

Також вказано, що нового керівника Європейського центрального банку обиратиме Європейська рада після розгляду висунутих кандидатур.

Кошта вже висловив вдячність Лагард за роботу на чолі ЄЦБ, який вона очолює з листопада 2019 року.

За його словами, протягом цього часу глава Європейського центробанку демонструвала відповідальність і відданість своїй справі.

Кошта також звернув увагу на те, що її керівництво стало важливим для Європи в період невизначеності, а її відданість європейському проєкту заслуговує на вдячність.

Президент Європейської ради додав, що для забезпечення плавної передачі повноважень процес пошуку наступника Лагард розпочнеться вже 29 жовтня.

До речі, нещодавно ЗМІ повідомляли, що ЄЦБ відмовився гарантувати "репараційний кредит" Україні під активи Росії.

Також ми розповідали, чому Європейський центробанк пішов на радикальний крок на тлі інфляції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз ЕЦБ Крістін Лагард
Новини
РФ ударила по електропотягу у Дніпрі, 14 людей загинули
РФ ударила по електропотягу у Дніпрі, 14 людей загинули
Аналітика
Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою