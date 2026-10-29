Глава Європейського центробанку Лагард збирається у відставку

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард 29 жовтня оголосила про намір достроково залишити посаду. Відставка запланована на лютий 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЄЦБ.

Лагард поінформувала Раду керуючих ЄЦБ і президента Європейської ради Антоніу Кошту, що завершить роботу на посаді 7 лютого 2027 року.

Що важливо розумііти, її повноваження повинні були закінчитися наприкінці жовтня того ж року.

Також вказано, що нового керівника Європейського центрального банку обиратиме Європейська рада після розгляду висунутих кандидатур.

Кошта вже висловив вдячність Лагард за роботу на чолі ЄЦБ, який вона очолює з листопада 2019 року.

За його словами, протягом цього часу глава Європейського центробанку демонструвала відповідальність і відданість своїй справі.

Кошта також звернув увагу на те, що її керівництво стало важливим для Європи в період невизначеності, а її відданість європейському проєкту заслуговує на вдячність.

Президент Європейської ради додав, що для забезпечення плавної передачі повноважень процес пошуку наступника Лагард розпочнеться вже 29 жовтня.