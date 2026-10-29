Глава Європейського центробанку Лагард збирається у відставку
Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард 29 жовтня оголосила про намір достроково залишити посаду. Відставка запланована на лютий 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЄЦБ.
Лагард поінформувала Раду керуючих ЄЦБ і президента Європейської ради Антоніу Кошту, що завершить роботу на посаді 7 лютого 2027 року.
Що важливо розумііти, її повноваження повинні були закінчитися наприкінці жовтня того ж року.
Також вказано, що нового керівника Європейського центрального банку обиратиме Європейська рада після розгляду висунутих кандидатур.
Кошта вже висловив вдячність Лагард за роботу на чолі ЄЦБ, який вона очолює з листопада 2019 року.
За його словами, протягом цього часу глава Європейського центробанку демонструвала відповідальність і відданість своїй справі.
Кошта також звернув увагу на те, що її керівництво стало важливим для Європи в період невизначеності, а її відданість європейському проєкту заслуговує на вдячність.
Президент Європейської ради додав, що для забезпечення плавної передачі повноважень процес пошуку наступника Лагард розпочнеться вже 29 жовтня.
До речі, нещодавно ЗМІ повідомляли, що ЄЦБ відмовився гарантувати "репараційний кредит" Україні під активи Росії.
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