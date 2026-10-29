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Глава Европейского центробанка Лагард собирается в отставку

14:16 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Глава Европейского центробанка Лагард собирается в отставку Фото: Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка (Getty Images)
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Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард 29 октября объявила о намерении досрочно покинуть пост. Отставка запланирована на февраль 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕЦБ.

Лагард проинформировала Совет управляющих ЕЦБ и президента Европейского совета Антониу Кошту о том, что покинет свой пост 7 февраля 2027 года.

При этом ее полномочия должны были завершиться в конце октября того же года.

Нового руководителя Европейского центрального банка изберет Европейский совет после рассмотрения выдвинутых кандидатур.

Кошта уже поблагодарил Лагард за работу во главе ЕЦБ, который она возглавляет с ноября 2019 года.

По его словам, за это время глава Европейского центрального банка демонстрировала высокую ответственность и преданность своему делу.

Кошта также отметил, что ее руководство принесло Европе значительную пользу в период неопределенности, а ее приверженность европейскому проекту заслуживает признания.

Президент Европейского совета добавил, что для обеспечения плавной передачи полномочий процесс поиска преемника Лагард начнется уже 29 октября.

К слову, недавно СМИ сообщали, что ЕЦБ отказался гарантировать "репарационный кредит" Украине под активы России.

Также мы рассказывали, почему Европейский центробанк пошел на радикальный шаг на фоне инфляции.

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