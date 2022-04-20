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Глава Европейского совета прибыл в Киев

Фото: председатель Евросовета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев. О своем визите он сообщил лично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Евросовета в Twitter.

"Сегодня в Киеве. В сердце свободной и демократической Европы", - написал он, добавив фото со столичного вокзала, где со встречающих его лиц заметен посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Напомним, недавно стало известно, что премьер-министр Испании Педро Санчес приедет в Киев в ближайшее время.

Добавим, что в Белом доме оценили возможность визита Байдена в Украину.

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ЕвросоюзКиевШарль Мишель