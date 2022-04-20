Глава Европейского совета прибыл в Киев

Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев. О своем визите он сообщил лично.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Евросовета в Twitter.
"Сегодня в Киеве. В сердце свободной и демократической Европы", - написал он, добавив фото со столичного вокзала, где со встречающих его лиц заметен посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
Напомним, недавно стало известно, что премьер-министр Испании Педро Санчес приедет в Киев в ближайшее время.
Добавим, что в Белом доме оценили возможность визита Байдена в Украину.
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