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Голова Європейської ради прибув до Києва

Фото: голова Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Голова Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва. Про свій візит він повідомив особисто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Євроради у Twitter.

"Сьогодні в Києві. У серці вільної та демократичної Європи", - написав він, додавши фото зі столичного вокзалу, де зі зустрічаючих його осіб помітний посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїде до Києва найближчим часом.

Додамо, що в Білому домі оцінили можливість візиту Байдена в Україну.

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ЕвросоюзКиївШарль Мишель