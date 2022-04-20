Голова Європейської ради прибув до Києва

"Сьогодні в Києві. У серці вільної та демократичної Європи", - написав він, додавши фото зі столичного вокзалу, де зі зустрічаючих його осіб помітний посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїде до Києва найближчим часом.

Додамо, що в Білому домі оцінили можливість візиту Байдена в Україну.

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