Глава Європарламенту закликала до підтримки України: більше зброї, гуманітарки і санкції проти РФ

"Цю війну потрібно терміново закінчити. І Україна має виграти цю війну", - сказала Мецола газетам медіагрупи Funke.

Вона пояснила, що це означає "більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти Росії".

Мецола зазначила, що пишається підтримкою, яку ЄС пропонує Україні з початку цієї невиправданої війни. Однак вона вважає, що Союз може зробити більше, тому вона вітає санкції проти Росії, які були нещодавні прийняті.

Нагадаємо, 16 грудня Євросоюз ухвалив дев'ятий пакет санкцій проти Росії, у рамках якого були накладені економічні обмеження на російських політиків, членів їхніх сімей.

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