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Глава Європарламенту закликала до підтримки України: більше зброї, гуманітарки і санкції проти РФ

Фото: президент Європарламенту Роберта Мецола (wikimedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародна спільнота має збільшувати підтримку України, яка бореться проти Росії, як у фінансовій та військовій, так і в гуманітарній сферах.

Про це заявила президент Європарламенту Роберта Мецола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Цю війну потрібно терміново закінчити. І Україна має виграти цю війну", - сказала Мецола газетам медіагрупи Funke.

Вона пояснила, що це означає "більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти Росії".

Мецола зазначила, що пишається підтримкою, яку ЄС пропонує Україні з початку цієї невиправданої війни. Однак вона вважає, що Союз може зробити більше, тому вона вітає санкції проти Росії, які були нещодавні прийняті.

Нагадаємо, 16 грудня Євросоюз ухвалив дев'ятий пакет санкцій проти Росії, у рамках якого були накладені економічні обмеження на російських політиків, членів їхніх сімей.

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