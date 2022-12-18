ua ru
Нд, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава Європарламенту закликала до підтримки України: більше зброї, гуманітарки і санкції проти РФ

Новость на русском →
Неділя 18 грудня 2022 13:58
Глава Європарламенту закликала до підтримки України: більше зброї, гуманітарки і санкції проти РФ Фото: президент Європарламенту Роберта Мецола (wikimedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародна спільнота має збільшувати підтримку України, яка бореться проти Росії, як у фінансовій та військовій, так і в гуманітарній сферах.

Про це заявила президент Європарламенту Роберта Мецола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Цю війну потрібно терміново закінчити. І Україна має виграти цю війну", - сказала Мецола газетам медіагрупи Funke.

Вона пояснила, що це означає "більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти Росії".

Мецола зазначила, що пишається підтримкою, яку ЄС пропонує Україні з початку цієї невиправданої війни. Однак вона вважає, що Союз може зробити більше, тому вона вітає санкції проти Росії, які були нещодавні прийняті.

Нагадаємо, 16 грудня Євросоюз ухвалив дев'ятий пакет санкцій проти Росії, у рамках якого були накладені економічні обмеження на російських політиків, членів їхніх сімей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Європарламент Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили атаки ворога в районі понад 15 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога в районі понад 15 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах