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Глава Европарламента призвала к поддержке Украины: больше оружия, гуманитарки и санкций против РФ

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Воскресенье 18 декабря 2022 13:58
Глава Европарламента призвала к поддержке Украины: больше оружия, гуманитарки и санкций против РФ Фото: президент Европарламента Роберта Мецола (wikimedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное сообщество должно увеличивать поддержку Украины, которая борется против России, как в финансовой и военной, так и в гуманитарной сферах.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецолла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Эту войну нужно срочно закончить. И Украина должна выиграть эту войну", - сказала Мецола газетам медиагруппы Funke.

Она объяснила, что это означает "больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России".

Мецола отметила, что гордится поддержкой, которую ЕС предоставляет Украине с начала этой неоправданной войны. Однако она считает, что Союз может сделать больше, поэтому приветствует санкции против России, которые были недавно приняты.

Напомним, 16 декабря Евросоюз принял девятый пакет санкций против России, в рамках которого были наложены экономические ограничения на российских политиков, членов их семей.

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