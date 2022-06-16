Глава Европарламента о визите Макрона, Шольца и Драги в Киев: имеет решающее значение

Визит канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев имеет важное значение. Он может повлиять на решение ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата.
Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.
"Сегодняшний визит не только символичен, но и политически важен ввиду того, что мы будем решать на следующей неделе по кандидатуре Украины", - сказала Метсола в Праге на пресс-конференции.
Она добавила, что Украина должна получить шанс на вступление в Евросоюз, но процесс присоединения "всегда имеет несколько шагов".
"Мы действительно разочаруем не только украинцев, но и себя, и наш Союз, если закроем дверь перед этим смелым народом", - заявила глава Европарламента.
Напомним, 16 июня в Киеве с визитом прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.
Политики посетили Бучу в Киевской области, которая была разрушена оккупантами, а также встретились с президентом Владимиром Зеленским.
Более детально о визите европейских политиков в Украину можно узнать в материале РБК-Украина.