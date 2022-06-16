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Глава Европарламента о визите Макрона, Шольца и Драги в Киев: имеет решающее значение

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Прага, Четверг 16 июня 2022 15:04
Глава Европарламента о визите Макрона, Шольца и Драги в Киев: имеет решающее значение Фото: президент Европарламента Роберта Метсола (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Визит канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев имеет важное значение. Он может повлиять на решение ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата.

Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

"Сегодняшний визит не только символичен, но и политически важен ввиду того, что мы будем решать на следующей неделе по кандидатуре Украины", - сказала Метсола в Праге на пресс-конференции.

Она добавила, что Украина должна получить шанс на вступление в Евросоюз, но процесс присоединения "всегда имеет несколько шагов".

"Мы действительно разочаруем не только украинцев, но и себя, и наш Союз, если закроем дверь перед этим смелым народом", - заявила глава Европарламента.

Напомним, 16 июня в Киеве с визитом прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.

Политики посетили Бучу в Киевской области, которая была разрушена оккупантами, а также встретились с президентом Владимиром Зеленским.

Более детально о визите европейских политиков в Украину можно узнать в материале РБК-Украина.

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