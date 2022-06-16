Глава Европарламента о визите Макрона, Шольца и Драги в Киев: имеет решающее значение

Визит канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев имеет важное значение. Он может повлиять на решение ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата.

Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News .

"Сегодняшний визит не только символичен, но и политически важен ввиду того, что мы будем решать на следующей неделе по кандидатуре Украины", - сказала Метсола в Праге на пресс-конференции.

Она добавила, что Украина должна получить шанс на вступление в Евросоюз, но процесс присоединения "всегда имеет несколько шагов".

"Мы действительно разочаруем не только украинцев, но и себя, и наш Союз, если закроем дверь перед этим смелым народом", - заявила глава Европарламента.