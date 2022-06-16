Глава Європарламенту про візит Макрона, Шольца і Драгі до Києва: має вирішальне значення
Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі до Києва має важливе значення. Він може вплинути на рішення ЄС про надання Україні статусу кандидата.
Про це заявила глава Європарламенту Роберта Метсола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.
"Сьогоднішній візит не тільки символічний, але і політично важливий з огляду на те, що ми будемо вирішувати наступного тижня по кандидатурі України", - сказала Метсола в Празі на пресконференції.
Вона додала, що Україна повинна отримати шанс на вступ до Євросоюзу, але процес приєднання "завжди має кілька кроків".
"Ми дійсно розчаруємо не тільки українців, а й себе, і наш Союз, якщо закриємо двері перед цим сміливим народом", - заявила глава Європарламенту.
Нагадаємо, 16 червня до Києва з візитом прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.
Політики відвідали Бучу в Київській області, яка була зруйнована окупантами, а також зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.
Більш детально про візит європейських політиків в Україну можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.