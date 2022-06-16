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Глава Європарламенту про візит Макрона, Шольца і Драгі до Києва: має вирішальне значення

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Прага, Четвер 16 червня 2022 15:04
Глава Європарламенту про візит Макрона, Шольца і Драгі до Києва: має вирішальне значення Фото: президент Європарламенту Роберта Метсола (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі до Києва має важливе значення. Він може вплинути на рішення ЄС про надання Україні статусу кандидата.

Про це заявила глава Європарламенту Роберта Метсола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

"Сьогоднішній візит не тільки символічний, але і політично важливий з огляду на те, що ми будемо вирішувати наступного тижня по кандидатурі України", - сказала Метсола в Празі на пресконференції.

Вона додала, що Україна повинна отримати шанс на вступ до Євросоюзу, але процес приєднання "завжди має кілька кроків".

"Ми дійсно розчаруємо не тільки українців, а й себе, і наш Союз, якщо закриємо двері перед цим сміливим народом", - заявила глава Європарламенту.

Нагадаємо, 16 червня до Києва з візитом прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Політики відвідали Бучу в Київській області, яка була зруйнована окупантами, а також зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.

Більш детально про візит європейських політиків в Україну можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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