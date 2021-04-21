Глава Европарламента о стягивании российских войск: важно, чтобы РФ отступила  

Президент Европейского парламента Давид Сассоли отреагировал на то, что Россия стягивает войска к границе с Украиной . По его словам, важно, чтобы Москва отступила.

Об этом на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил президент Европейского парламента Давид Сассоли, передает сайт ПАСЕ .

Во время выступления он упомянул ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным и заявил, что власти в срочном порядке должны оказать ему необходимую ему медицинскую помощь. Кроме того, он коснулся размещения российских войск вдоль украинских границ и в оккупированном Крыму.

"Ослабление напряженности необходимо, так как важно, чтобы Россия отступила и соблюдала свои международные обязательства", - добавил Сассоли.