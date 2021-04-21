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Глава Европарламента о стягивании российских войск: важно, чтобы РФ отступила  

Новина українською → Страстбург, Среда 21 апреля 2021 15:59
Глава Европарламента о стягивании российских войск: важно, чтобы РФ отступила   Фото: президент Европарламента Давид Сассоли (wikimedia.org Olaf Kosinsky)
Автор: РБК-Украина

Президент Европейского парламента Давид Сассоли отреагировал на то, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. По его словам, важно, чтобы Москва отступила.

Об этом на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил президент Европейского парламента Давид Сассоли, передает сайт ПАСЕ.

Во время выступления он упомянул ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным и заявил, что власти в срочном порядке должны оказать ему необходимую ему медицинскую помощь. Кроме того, он коснулся размещения российских войск вдоль украинских границ и в оккупированном Крыму.

"Ослабление напряженности необходимо, так как важно, чтобы Россия отступила и соблюдала свои международные обязательства", - добавил Сассоли.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Южном военном округе создали новую военную дивизию. Также постоянно ведется переоснащение округа, который территориально находится на восточной границе Украины.

В материале РБК-Украина "Круговая оборона: как и где Россия может атаковать Украину" военный эксперт Тарас Чмут оценил вероятность высадки российского десанта на юге Украины 50 на 50.

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