Глава Європарламенту про стягування російських військ: важливо, щоб РФ відступила
Президент Європейського парламенту Давид Сассолі відреагував на те, що Росія стягує війська до кордону з Україною. За його словами, важливо, щоб Москва відступила.
Про це на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи заявив президент Європейського парламенту Давид Сассолі, передає сайт ПАРЄ.
Під час виступу він згадав ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним і заявив, що влада в терміновому порядку має надати йому необхідну йому медичну допомогу. Крім того, він торкнувся розміщення російських військ уздовж українських кордонів і в окупованому Криму.
"Ослаблення напруженості необхідно, так як важливо, щоб Росія відступила і дотримувалася своїх міжнародних зобов'язань", - додав Сассолі.
Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Південному військовому окрузі створили нову військову дивізію. Також постійно ведеться переоснащення округу, який територіально знаходиться на східному кордоні України.
У матеріалі РБК-Україна "Кругова оборона: як і де Росія може атакувати Україну" військовий експерт Тарас Чмут оцінив ймовірність висадки російського десанту на півдні України 50 на 50.