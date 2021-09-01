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Глава Європарламенту закликав надати нову енергію розширенню ЄС у бік Західних Балкан

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Брюссель, Середа 01 вересня 2021 16:45
Глава Європарламенту закликав надати нову енергію розширенню ЄС у бік Західних Балкан Фото: Давид Сассолі, глава Європарламенту (flickr.com/cor-photos)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Європарламенту Давид Сассолі закликав прискорити вступ до ЄС країн Західних Балкан. Він підкреслив, що зволікання в цьому питанні зіграє на користь інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламент.

"Прийшов час надати нову енергію процесу розширення (ЄС - ред.) у бік Західних Балкан", - заявив Сассолі.

За його словами, будь-яка затримка або нерішучість в питанні прийняття країн Західних Балкан в ЄС може зіграти на користь інших країн. "Наявність стабільного, мирного, демократичного і процвітаючого континенту принесе величезні вигоди всім європейським громадянам", - додав він.

Сассолі зазначив, що Євросоюз несе перед цими країнами історичну відповідальність. "Від Тирани до Белграда, від Скоп'є до Сараєва, від Приштини до Подгориці країни Західних Балкан є частиною нашої історії. У нас спільна європейська ідентичність", - підкреслив глава Європарламенту.

Нагадаємо, в середині травня Україна, Грузія і Молдова стали асоційованим тріо для вступу в ЄС. Країни домовилися співпрацювати для прискорення європейської інтеграції.

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Евросоюз Балканы Європарламент Вступ в ЄС
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