Глава Європарламенту закликав надати нову енергію розширенню ЄС у бік Західних Балкан

Глава Європарламенту Давид Сассолі закликав прискорити вступ до ЄС країн Західних Балкан. Він підкреслив, що зволікання в цьому питанні зіграє на користь інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламент .

"Прийшов час надати нову енергію процесу розширення (ЄС - ред.) у бік Західних Балкан", - заявив Сассолі.

За його словами, будь-яка затримка або нерішучість в питанні прийняття країн Західних Балкан в ЄС може зіграти на користь інших країн. "Наявність стабільного, мирного, демократичного і процвітаючого континенту принесе величезні вигоди всім європейським громадянам", - додав він.

Сассолі зазначив, що Євросоюз несе перед цими країнами історичну відповідальність. "Від Тирани до Белграда, від Скоп'є до Сараєва, від Приштини до Подгориці країни Західних Балкан є частиною нашої історії. У нас спільна європейська ідентичність", - підкреслив глава Європарламенту.