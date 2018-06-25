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Глава Европарламента призвал ЕС заключить договор по беженцам с Северной Африкой

НовостиПолитика    25.06.2018 - 16:05
Фото: Антонио Таяни (European Parliament)
Фото: Антонио Таяни (European Parliament)

По словам Таяни, Брюссель должен выделить не менее 6 млрд евро на заключение миграционного соглашения

Глава Европарламента Антонио Таяни призвал Евросоюз заключить договор с Северной Африкой по беженцам. Об этом он написал в своей колонке в газете Die Welt, передает DW.

По словам Таяни, Брюссель должен выделить не менее 6 миллиардов евро на заключение миграционного соглашения с североафриканскими странами по примеру турецкого.

"По образцу соглашения с Турцией, с помощью которого удалось закрыть балканский маршрут, ЕС должен инвестировать не менее шести миллиардов, чтобы блокировать средиземноморский путь беженцев", - заявил европейский политик.

Кроме того Таяни считает, что европейцам следует усилить сотрудничество по проблеме беженцев с "транзитными" государствами в Северной Африке - Марокко, Тунисом и Алжиром.

Одновременно глава Европарламента раскритиковал существующую в настоящее время практику распределения беженцев между странами ЕС.

"Из 650 тысяч ходатайств о предоставлении убежища, поданных в 2017 году, 416 тысяч пришлось на три страны - Германию, Францию и Италию. Это очевидная несправедливость", - заявил политик.

Напомним, ранее правительство Италии запретило спасателям помогать судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия.

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Теги публикации: миграция, Европарламент, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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