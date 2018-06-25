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Глава Європарламенту закликав ЄС укласти договір щодо біженців з Північної Африки

НовиниПолітика    25.06.2018 - 16:05
Фото: Антоніо Таяні (European Parliament)
Фото: Антоніо Таяні (European Parliament)

За словами Таяні, Брюссель повинен виділити не менше 6 млрд євро на укладення міграційного угоди

Голова Європарламенту Антоніо Таяні закликав Євросоюз укласти договір з Північною Африкою біженцям. Про це він написав у своїй колонці в газеті Die Welt, передає DW.

За словами Таяні, Брюссель повинен виділити не менше 6 мільярдів євро на укладення міграційного угоди з північноафриканськими країнами за прикладом турецького.

"За зразком угоди з Туреччиною, з допомогою якого вдалося закрити балканський маршрут, ЄС повинен інвестувати не менше шести мільярдів, щоб блокувати середземноморський шлях біженців", - заявив європейський політик.

Крім того Таяні вважає, що європейцям слід посилити співпрацю з проблеми біженців з "транзитними" державами в Північній Африці - Марокко, Тунісом та Алжиром.

Одночасно глава Європарламенту розкритикував існуючу в даний час практику розподілу біженців між країнами ЄС.

"Із 650 тисяч клопотань про надання притулку, поданих в 2017 році, 416 тисяч довелося на три країни - Німеччину, Францію та Італію. Це очевидна несправедливість", - заявив політик.

Нагадаємо, раніше уряд Італії заборонив рятувальникам допомагати суднам з біженцями в Середземному морі, незважаючи на подані ними сигнали лиха.

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Теги публікації: миграция, Європарламент, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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